Son Mühür - Türkiye genelinde güncel hava durumu raporu yayımlandı. Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ege Bölgesi'nde ise özellikle Afyonkarahisar ile Kütahya’nın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
Marmara Bölgesi
Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Kırklareli’de hava durumu parçalı bulutlu olacak. İstanbul’da sıcaklıklar 20°C ile 27°C arasında değişkenlik gösterecek.
Ege Bölgesi
Afyonkarahisar’da gün içinde sıcaklık 15°C ila 31°C arasında seyredecek; öğleden sonra ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Denizli ve Muğla’da ise gökyüzü açık ve az bulutlu olacak.
Akdeniz Bölgesi
Burdur’un batı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Antalya’da ise sıcaklıklar 24°C ile 31°C arasında olacak ve yaz havası etkisini sürdürecek.
İç Anadolu ve Karadeniz
Ankara, Konya ve Nevşehir’de hava açık ve sıcak geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de, özellikle Trabzon ile Rize çevresinde akşam saatlerinde yağış ihtimali bulunuyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgede genel olarak açık bir hava hâkim. Diyarbakır’da sıcaklık 36°C’ye, Gaziantep’te ise 35°C’ye ulaşarak rekor seviyelere yaklaşacak.
15 Eylül 2025 Hava durumu
MARMARA
- Çanakkale – 18°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu
- Edirne – 16°C / 29°C – Parçalı ve az bulutlu
- İstanbul – 20°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu
- Kırklareli – 15°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
- Afyonkarahisar – 15°C / 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Denizli – 21°C / 35°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- İzmir – 20°C / 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- Muğla – 20°C / 33°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
- Adana – 23°C / 34°C – Az bulutlu ve açık
- Antalya – 24°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
- Burdur – 18°C / 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Hatay – 24°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
- Ankara – 15°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
- Eskişehir – 14°C / 28°C – Az bulutlu ve açık
- Konya – 17°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
- Nevşehir – 13°C / 27°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
- Bolu – 13°C / 27°C – Az bulutlu ve açık
- Düzce – 15°C / 28°C – Az bulutlu ve açık
- Sinop – 18°C / 28°C – Az bulutlu ve açık
- Zonguldak – 16°C / 24°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya – 13°C / 32°C – Az bulutlu
- Rize – 17°C / 26°C – Parçalı bulutlu
- Samsun – 16°C / 26°C – Az bulutlu
- Trabzon – 18°C / 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
- Erzurum – 8°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu
- Kars – 4°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu
- Malatya – 15°C / 32°C – Az bulutlu
- Van – 10°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır – 18°C / 36°C – Az bulutlu ve açık
- Gaziantep – 20°C / 35°C – Az bulutlu ve açık
- Mardin – 20°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
- Siirt – 20°C / 34°C – Az bulutlu ve açık