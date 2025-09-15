Son Mühür - Türkiye genelinde güncel hava durumu raporu yayımlandı. Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ege Bölgesi'nde ise özellikle Afyonkarahisar ile Kütahya’nın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Marmara Bölgesi

Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Kırklareli’de hava durumu parçalı bulutlu olacak. İstanbul’da sıcaklıklar 20°C ile 27°C arasında değişkenlik gösterecek.

Ege Bölgesi

Afyonkarahisar’da gün içinde sıcaklık 15°C ila 31°C arasında seyredecek; öğleden sonra ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Denizli ve Muğla’da ise gökyüzü açık ve az bulutlu olacak.

Akdeniz Bölgesi

Burdur’un batı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Antalya’da ise sıcaklıklar 24°C ile 31°C arasında olacak ve yaz havası etkisini sürdürecek.

İç Anadolu ve Karadeniz

Ankara, Konya ve Nevşehir’de hava açık ve sıcak geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de, özellikle Trabzon ile Rize çevresinde akşam saatlerinde yağış ihtimali bulunuyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Bölgede genel olarak açık bir hava hâkim. Diyarbakır’da sıcaklık 36°C’ye, Gaziantep’te ise 35°C’ye ulaşarak rekor seviyelere yaklaşacak.

15 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

Çanakkale – 18°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Edirne – 16°C / 29°C – Parçalı ve az bulutlu

İstanbul – 20°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli – 15°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 15°C / 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizli – 21°C / 35°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İzmir – 20°C / 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Muğla – 20°C / 33°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana – 23°C / 34°C – Az bulutlu ve açık

Antalya – 24°C / 31°C – Az bulutlu ve açık

Burdur – 18°C / 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay – 24°C / 32°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara – 15°C / 31°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir – 14°C / 28°C – Az bulutlu ve açık

Konya – 17°C / 32°C – Az bulutlu ve açık

Nevşehir – 13°C / 27°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu – 13°C / 27°C – Az bulutlu ve açık

Düzce – 15°C / 28°C – Az bulutlu ve açık

Sinop – 18°C / 28°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak – 16°C / 24°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 13°C / 32°C – Az bulutlu

Rize – 17°C / 26°C – Parçalı bulutlu

Samsun – 16°C / 26°C – Az bulutlu

Trabzon – 18°C / 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 8°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars – 4°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya – 15°C / 32°C – Az bulutlu

Van – 10°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 18°C / 36°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep – 20°C / 35°C – Az bulutlu ve açık

Mardin – 20°C / 32°C – Az bulutlu ve açık

Siirt – 20°C / 34°C – Az bulutlu ve açık