Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 11 Eylül Perşembe gününe dair hava tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olurken, güney bölgelerde sıcak hava dalgası hakim olacak. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor; diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Sel ve su baskını uyarısı

Kars ve Ardahan çevresi ile Artvin’in iç bölgelerinde yağışların yoğun olması bekleniyor; bu nedenle olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 11 Eylül 2025 Hava durumu MARMARA ÇANAKKALE – 35°C – Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE – 33°C – Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL – 29°C – Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ – 31°C – Parçalı ve az bulutlu EGE AFYONKARAHİSAR – 27°C – Az bulutlu ve açık

DENİZLİ – 35°C – Az bulutlu ve açık

İZMİR – 34°C – Az bulutlu ve açık

MANİSA – 36°C – Az bulutlu ve açık AKDENİZ ADANA – 36°C – Az bulutlu ve açık

ANTALYA – 36°C – Az bulutlu ve açık

BURDUR – 32°C – Az bulutlu ve açık

HATAY – 33°C – Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU ANKARA – 26°C – Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI – 27°C – Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR – 28°C – Az bulutlu ve açık

KONYA – 28°C – Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ BOLU – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde yer yer kuvvetli

SAMSUN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli

MALATYA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu

VAN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR – 32°C – Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP – 33°C – Az bulutlu ve açık

MARDİN – 31°C – Az bulutlu ve açık

SİİRT – 32°C – Az bulutlu ve açık