Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 11 Eylül Perşembe gününe dair hava tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olurken, güney bölgelerde sıcak hava dalgası hakim olacak. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor; diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Sel ve su baskını uyarısı

Kars ve Ardahan çevresi ile Artvin’in iç bölgelerinde yağışların yoğun olması bekleniyor; bu nedenle olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

  • ÇANAKKALE – 35°C – Parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE – 33°C – Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ – 31°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

  • AFYONKARAHİSAR – 27°C – Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ – 35°C – Az bulutlu ve açık
  • İZMİR – 34°C – Az bulutlu ve açık
  • MANİSA – 36°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

  • ADANA – 36°C – Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA – 36°C – Az bulutlu ve açık
  • BURDUR – 32°C – Az bulutlu ve açık
  • HATAY – 33°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

  • ANKARA – 26°C – Az bulutlu ve açık
  • ÇANKIRI – 27°C – Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR – 28°C – Az bulutlu ve açık
  • KONYA – 28°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

  • BOLU – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
  • DÜZCE – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
  • SİNOP – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

  • AMASYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
  • ARTVİN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde yer yer kuvvetli
  • SAMSUN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

  • ERZURUM – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
  • MALATYA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
  • VAN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

  • DİYARBAKIR – 32°C – Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP – 33°C – Az bulutlu ve açık
  • MARDİN – 31°C – Az bulutlu ve açık
  • SİİRT – 32°C – Az bulutlu ve açık

