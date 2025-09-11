Son Mühür - ABD merkezli banka Morgan Stanley, Türkiye ziyareti sırasında kamu ve özel sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından, yeni yılda asgari ücrete enflasyon hedefleri doğrultusunda yüzde 20 ila 25 arasında zam beklediklerini açıkladı. Bankanın tahminine göre, yüzde 20 zam durumunda asgari ücret 26.524 liraya çıkacak. Yüzde 25'lik bir artış gerçekleşirse, mevcut 22.104 liralık net asgari ücret 27.630 liraya yükselecek. Morgan Stanley, geçen yıl Aralık ayında yayımladığı raporda asgari ücrete yüzde 30-35 oranında zam öngörmüş ve bu tahmini gerçekleşmişti.

Türkiye'de açlık sınırı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) verilerine göre, Ağustos ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 27.111 TL’ye, temel ihtiyaçları içeren yoksulluk sınırı ise 88.310 TL’ye yükseldi. Yüzde 20 zam senaryosunda asgari ücret, halihazırda açlık sınırının altında kalırken; yüzde 25’lik artış da çalışanlara anlamlı bir refah artışı getirmeyecek. Uzmanlara göre, asgari ücretin zamlı olarak ödeneceği Şubat 2026’da açlık sınırının 30 bin TL’ye, yoksulluk sınırının ise 100 bin TL’ye yaklaşması bekleniyor.