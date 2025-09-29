Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir’in güney kesimlerinde bugünden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Etkilenecek ilçeler ve yağış miktarı

Seferihisar, Menderes, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların yerel olarak 21-50 kg/m² arasında olması öngörülüyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara uyarılar

Yetkililer, yağışların yoğun olabileceği bölgelerde araç ve yaya trafiğinde dikkatli olunması, su baskını riski olan alanlardan uzak durulması ve ani sel gibi durumlara karşı hazırlıklı olunmasını önerdi.