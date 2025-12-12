Son Mühür- DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, Ege turizminin artan maliyetler ve yanlış ekonomi politikaları nedeniyle derin bir krize sürüklendiğini belirterek kapsamlı bir destek paketi talep etti.

Ziyaretçi yoğunluğuna rağmen gelirler eriyor

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, Ege Bölgesi’nin Türkiye turizminin lokomotifi olmasına rağmen ciddi bir ekonomik ve yapısal sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Uygur, turizm sektöründe karlılığın artık hedef olmaktan çıktığını şu sözlerle ifade etti: “Yükselen maliyetler, artan işletme giderleri ve yanlış ekonomi politikaları turizmcilere nefes aldırmıyor.

Ziyaretçi yoğunluğuna rağmen gelirler eriyor, borç yükü işletmeleri ezmekte, istihdam her geçen gün daha büyük bir risk altına girmektedir.”

Acil ve kapsamlı bir destek paketi şart

Uygur, sektörün mevcut şartlarda uzun süre dayanamayacağını belirterek hükümeti acil adım atmaya çağırdı:

“Maliyetleri hafifletecek düzenlemeler hayata geçirilmez ve uzun vadeli, bölge odaklı bir turizm stratejisi uygulanmazsa, önümüzdeki sezonun çok daha ağır geçeceği açıktır.”

Ege’nin turizm potansiyeli çok daha geniş

Aybar Uygur, bölgenin yalnızca deniz ve güneş turizminden ibaret olmadığını, gastronomi ve yerel ürünlerin Ege destinasyonunun marka değerinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı:

“Ege’nin turizm potansiyeli yalnızca deniz, doğa ve güneşten ibaret değildir. Bölgenin köklü mutfak kültürü, gastronomi zenginliği ve yerel ürünleri, Ege destinasyonunun en güçlü markalaşma unsurlarından biridir.”

Ekonomik kriz turizmcinin omuzlarında ağırlaşıyor

Uygur, giderek artan maliyetler ve borç yükünün işletmelerin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtti. Ziyaretçi sayısı artsa da gelirlerin aynı oranda yükselmemesi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapanma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Uzun vadeli ve bölgesel strateji ihtiyacı büyüyor

Uygur, geçici çözümlerin yeterli olmayacağını, Ege’nin özgün ihtiyaçlarına göre şekillenen kalıcı bir turizm politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bölgenin ekonomik geleceği için turizmin güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi.