Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bir süredir uygulanan havuz sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da yaşananlarda rahatsız olduğunu belirtti.

Çağatay Güç: Havuz sisteminden Cemil Tugay’da memnun değil

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bir süredir geçerli olan havuz sistemiyle ilgili konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yaşanan süreçlerden Başkan Tugay’ın da memnun olmadığını aktararak, “Havuz sistemini inanın Cemil Tugay’da istemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin asli problemleri var saha personeline ihtiyacı var, büro çalışanlarında fazlalık var.

Herkesin şirketi var, şirkette boş oturttuğunuz insanlar var mı? Amaç o insanları işten çıkarmak değil. Cemil Tugay’da bu durumdan memnun değil. Vatandaşın gelip bunlar boş oturtuyor dedirtmemek lazım. Havuz sistemi bu şekilde ilerliyordu, son dönemdeki detayları bilmiyorum.” dedi.

"Kooperatif davası siyasi bir davadır"

Öte yandan, eski İzBB Başkanı Tunç Soyer’in ve İzbeton eski genel müdürü Heval Savaş Kaya’nın cezaevinde olmasına gerekçe olan kooperatif davası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çaatay Güç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kooperatif konusunun belediye tarafını biliyorum ancak kooperatif konusunda bir bilgim yok. Bizim standart Sayıştay raporlarını savcılık alıyor. İZBETON üzerinden detaylı bir süreç başlatılıyor bu konuyu ben de bilmiyorum. Bürokrasi işin içinde değil. Bu davada kooperatif davası değil, bu dosyanın içi bomboş, bu dava bir ceza davası değil en fazla ticari dava olabilir. Aliağa'daki TOKİ'de gecikiyor, ancak orada kimse tutuklanmadı. Burada ise tam tersi oldu. Bu siyasi bir davadır.”