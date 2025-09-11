Son Mühür - Can Holding hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu bazı şirketlere el konuldu. Habertürk’te sabah programını sürdüren sunucu Mesut Yar ise gelişmeyi, yayında izleyicilerden gelen yorumlar sayesinde öğrendi.

''Bunun dışında bilmiyorum...''

Yayın sırasında ekrandan geçen son dakika bandında TMSF ile ilgili gelişmeyi defalarca okuyan Mesut Yar, şu ifadeleri kullandı:

''Ben de yayının ortasında, sizden gelen sorularla bununla karşı karşıya kaldım. Şerefim üzerine temin ederim ki bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum''

Can Grubu’nun bünyesine kattığı medya kuruluşları ise şu şekilde sıralanıyor:

Show TV, Show Türk, Show Max, Haberturk.com, Habertürk Radyo, Habertürk TV, Bloomberg HT, Bloomberg TV, Newsweek, FHM, Marie Claire Maison, Marie Claire, Food and Travel, GEO, Mother and Baby.