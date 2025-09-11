Son Mühür - Sosyal medyada ortaya atılan alışılmadık bir iddia kamuoyunda geniş yankı buldu.

Bir Türk vatandaşının, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın telefon numarasını ele geçirip kendisiyle görüntülü görüşme yaptığını iddia etmesi sosyal medyada gündem oldu. Şahıs, bu anlara ait olduğunu savunduğu ekran görüntüsü ile WhatsApp üzerinden gönderdiği sert ifadeler içeren mesajları da paylaştı. Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Telefon numarası ifşa oldu