Mesut Süre, Türkiye’nin tanınmış radyo programcıları ve stand-up sanatçılarından biri olarak geniş bir kitleye hitap ediyor. Ancak 25 Ağustos tarihinde ortaya atılan taciz iddiaları, Süre’nin kariyerini ve kamuoyundaki algısını tartışmaya açtı. İşte Mesut Süre’nin biyografisi ve gündemdeki taciz iddiasına dair detaylar.

Mesut Süre’nin hayatı ve kariyeri

23 Mart 1981’de Bursa’da doğan Mesut Süre, 26 Ağustos itibarıyla 44 yaşında. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamlayan Süre, Anadolu Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında okul radyosunda çalışmaya başlayarak medya kariyerine adım attı. Eskişehir’de kendi yazdığı metinlerle stand-up gösterileri yaptı. Radyo D ve Karma Türk FM’de görev aldıktan sonra 2007’de Rock FM’de “Sabah Problemi” ve ardından “Rabarba” programını sundu. Bloomberg HT’de “Stand Up Comedy” programında yer aldı ve 2019’dan itibaren YouTube’da “Mesut Süre ile İlişki Testi” programıyla popülerlik kazandı. Ayrıca “Meksika Açmazı” podcast’i ve “Piyasadan Büyük Alacağımız Var” kitabı ile tanınıyor.

Taciz iddiasının detayları

25 Ağustos’ta sosyal medyada bir kadın tarafından paylaşılan iddialar, Mesut Süre’nin adını gündeme taşıdı. İddiaya göre, üniversite yıllarında bir kadın, bir dergi için söyleşi yapmak üzere Süre ile iletişime geçti. Süre’nin, staj programı bahanesiyle kadını Beşiktaş’ta bir çay bahçesine davet ettiği, ardından “Evde yemek var” diyerek evine çağırdığı belirtildi. Kadının anlatımına göre, evde yemek sonrası gitmek istediğinde Süre’nin kendisini kolundan tutarak koltuğa yatırdığı ve zorla öpmeye çalıştığı iddia edildi. Kadın, fiziksel olarak karşı koyarak kurtulduğunu ifade etti.

Olayın sonrası ve tepkiler

İddiaların sosyal medyada yayılması üzerine, Süre’nin sunduğu “İlişki Testi” programının yapımcısı İda İletişim, 25 Ağustos’ta Mesut Süre ile yollarını ayırdığını ve programı iptal ettiğini duyurdu. Süre, henüz iddialara resmi bir yanıt vermedi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar yapım şirketinin kararını desteklerken, bazıları iddiaların yargıya taşınması gerektiğini savundu. Olay, kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtı.

Mesut Süre'dan açıklama: İfşa değil itibar suikasti

Yaşananların ardından sosyal medyadan açıklama yapan Mesut Süre, iddiaları kabul etmedi. Yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını da vurguladı. İfşa diye paylaşılan mesajların birer itibar suikasti olduğunu belirten Mesut Süre şu açıklamaları yaptı: