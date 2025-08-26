Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım, futbola olan ilgisi ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. 23 Eylül 2013’te İstanbul’da doğan Yaz Yıldırım’ın annesinin kim olduğu, kamuoyunda sıkça merak edilen bir konu. İşte Yaz Yıldırım’ın annesi hakkında detaylar.

Yaz Yıldırım’ın annesi Gonca Çelikkıran

Yaz Yıldırım’ın annesi, halkla ilişkiler ve iletişim uzmanı Gonca Çelikkıran. 1972 doğumlu olan Çelikkıran, Aziz Yıldırım ile 12 Mayıs 2011’de evlendi. Bu evlilikten 2013’te Yaz Yıldırım dünyaya geldi. Ancak çift, 2012 yılında yollarını ayırdı. Gonca Çelikkıran, profesyonel kariyerinde 1990’lı yıllarda JET-PA gibi büyük şirketlerde halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştı. Ayrıca bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü’nün iletişim departmanında görev alarak kulübe katkıda bulundu. Günümüzde daha çok medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Yaz Yıldırım’ın hayatı ve Fenerbahçe bağı

Yaz Yıldırım, babası Aziz Yıldırım’ın 1998-2018 yılları arasındaki Fenerbahçe başkanlığı döneminde kulübe olan bağlılığıyla büyüdü. 26 Ağustos itibarıyla 12 yaşında olan Yaz, İngiltere’nin Londra kentinde eğitimine devam ediyor ve okulunun futbol takımında aktif olarak forma giyiyor. 16 Aralık 2024’te Fenerbahçe-Başakşehir maçında seremonide babasıyla sahaya çıkması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile yaptığı paylaşımlar ve futbolcularla olan samimi iletişimi, onu genç yaşta popüler bir figür haline getirdi.

Gonca Çelikkıran’ın özel hayatı

Gonca Çelikkıran, ablası Gül Çelikkıran’ın da bir dönem Fenerbahçe’de reklam müdürü olarak çalıştığı biliniyor. Aziz Yıldırım ile evliliği kısa sürmüş olsa da, Çelikkıran’ın Yaz’ın hayatında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Ancak özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Çelikkıran, sosyal medya veya basın önünde fazla görünmüyor. Yaz Yıldırım’ın enerjik kişiliği ve babasıyla olan yakınlığı, onu Fenerbahçe camiasında sevilen bir isim yaparken, annesi Gonca Çelikkıran’ın daha sakin bir yaşam tarzı benimsediği dikkat çekiyor.