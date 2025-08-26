Son Mühür - DEM Parti, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarının ardından İmralı Adası’na gerçekleştireceği ilk ziyareti duyurdu.

Perşembe Günü gerçekleşecek görüşme

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan heyet, perşembe günü terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek. Heyetin gündeminde, komisyon sürecinde yürütülen görüşmelerin değerlendirilmesi yer alacak.

Komisyon sonrası ilk ziyaret

Heyetin İmralı ziyareti, TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sonrasında gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Önceki ziyaretten bu yana eleştiriler

DEM Parti heyeti, en son 6 Temmuz’da İmralı’yı ziyaret etmişti. Partili yetkililer, geçen sürede İmralı ile görüşme yapılamamasını eleştirerek, bu tür ziyaretlerin devamlılığının önemine dikkat çekmişti.