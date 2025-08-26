Müzik ve eğlence sektörünün tanınmış fotoğrafçılarından Mesut Adlin, 21 Ağustos tarihinde sosyal medyada yayılan taciz iddialarıyla gündeme geldi. Adlin’in, 18 yaşından küçük bir bireyle uygunsuz mesajlaşmalar yaptığına dair ekran görüntülerinin paylaşılması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olay, özellikle müzik grubu Manifest’in Adlin ile planlanan projeleri iptal etmesiyle daha da dikkat çekti.

Mesut Adlin kimdir?

Mesut Adlin, İstanbul Beyoğlu kökenli bir fotoğraf sanatçısı. Analog fotoğrafçılıktan dijital projelere geçiş yaparak müzik sektöründe adını duyurdu. Edis, Zeynep Bastık, Mabel Matiz, Alizade ve Manifest gibi sanatçıların albüm kapakları, portre ve sahne arkası çekimlerini gerçekleştirdi. Özellikle Mabel Matiz ve Mert Demir’in “Antidepresan” albüm kapağıyla tanınırlığı arttı. Sinema estetiğinden ilham alan Adlin, düzenlediği sergilerle de sanat dünyasında yer edindi. Yaşı hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte, 20’li yaşlarının sonlarında veya 30’lu yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor.

İfşa olan mesajların içeriği

21 Ağustos’ta sosyal medyada #adlinmesutifsa ve #mesutadlinifsa etiketleriyle paylaşılan ekran görüntülerinde, Adlin’in Instagram üzerinden 18 yaşından küçük bir bireyle iletişim kurduğu iddia edildi. Mesajlarda Adlin’in, “Ne zaman müsaitsin, bir şeyler yapalım” veya “Gelip çıkarayım seni” gibi ifadeler kullandığı öne sürüldü. İddialara göre, Adlin bu mesajlarda ısrarcı bir üslup sergiledi. Paylaşılan ekran görüntülerinin, konuşmaların yalnızca bir kısmını içerdiği ve bağlamından koparılmış olabileceği tartışma konusu oldu.

Adlin’in açıklaması ve tepkiler

Adlin, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Mesajların eksik veya bağlamından koparılmış şekilde paylaşıldığını, karşı tarafın yaşını öğrendiğinde iletişimi kestiğini ve takipten çıktığını belirtti. Hayatında kimseye rızası dışında bir davranışta bulunmadığını vurgulayan Adlin, kadın beyanının öneminin farkında olduğunu ve olay nedeniyle kamuoyundan özür dilediğini ifade etti. Manifest grubu, Adlin ile planlanan çekimleri iptal ettiğini duyurdu. Adlin’in arkadaşı Tolga Akış ise sektörde değişmesi gereken çok şey olduğunu belirtti. Olay, sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.