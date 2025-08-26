Volkan Büyükhanlı, Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından biri olarak turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi. Özellikle Bodrum’daki otel yatırımlarıyla tanınan Büyükhanlı, 24 Ağustos tarihinde medyada yer alan şiddet haberleriyle yeniden gündeme geldi. İş dünyasında aile şirketinin bir parçası olarak aktif rol oynayan Büyükhanlı’nın hayatı, kamuoyunda merak konusu oldu.

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden film yönetmeni ve sinema küratörü Lara Kamhi’nin, 24 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kamhi, 19 yıl önce, 19 yaşındayken o dönemde sevgilisi olan iş insanı Volkan Büyükhanlı’dan fiziksel şiddet gördüğünü iddia etti. Bu paylaşım, magazin ve sanat dünyasında büyük bir tartışma başlattı.

Volkan Büyükhanlı’nın iş hayatı ve yatırımları

Ankara merkezli Büyükhanlı Kardeşler Grubu, 1960 yılında inşaat sektöründe faaliyetlerine başladı ve 1991’den itibaren turizm alanında da önemli projelere imza attı. Volkan Büyükhanlı, bu aile şirketinin yönetim kurulu üyesi olarak, özellikle turizm yatırımlarında öne çıkıyor. Bodrum’da bulunan Fuga Otel’in işletmesini üstlenen Büyükhanlı, otelin sosyal etkinlikleri ve plaj aktiviteleriyle dikkat çekmesini sağladı. Ayrıca, Marriott International bünyesindeki Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa’nın yatırımcısı olarak, Bodrum’un turizm sektöründeki prestijli projelerinden birine katkıda bulundu. Bu yatırımlar, Büyükhanlı’nın sektördeki etkisini artırdı.

Volkan Büyükhanlı, otel projelerinde estetik ve işlevselliğe verdiği önemi sıkça vurguluyor. Özellikle aydınlatma tasarımının, bir mekânın atmosferini oluşturmada kritik bir rol oynadığını ifade ediyor. Bodrum’daki otel projelerinde, modern ve konforlu bir deneyim sunmak için iç mekân düzenlemelerine ve görsel estetiğe odaklanıyor. Bu yaklaşımı, Caresse Resort & Spa gibi projelerde kendini gösteriyor ve misafir memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Özel hayatı ve kişisel bilgileri

Volkan Büyükhanlı, Ankara doğumlu bir iş insanı. 2008 yılında Sanem Hanım ile evlendi ve çiftin iki çocuğu bulunuyor. Özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden Büyükhanlı’nın doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak 2006 yılında yayınlanan bir haberde, o dönemde 30 yaşında olduğu belirtildi. Bu bilgiye göre, Büyükhanlı’nın 2025 itibarıyla yaklaşık 49 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Nereli olduğu konusunda ise Ankara kökenli olduğu biliniyor.

Lara Kamhi'nin şiddet açıklaması ve detaylar

Yönetmen Lara Kamhi, paylaşımında 19 yıl önce yaşadığını belirttiği olayı detaylı bir şekilde anlattı. İddiasına göre, ablasının sevgilisinin arkadaşı olan Volkan Büyükhanlı ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Birliktelikleri sırasında Büyükhanlı’nın uyuşturucu bağımlılığı olduğunu öğrendiğini ve ayrıldığını belirtti. Ancak Büyükhanlı’nın ısrarları üzerine ikinci bir şans verdiğini ifade etti. Kamhi, bir gün birlikte çalıştığı bir kişiden gelen masum bir mesajın Büyükhanlı tarafından görülmesi üzerine, telefonunun başına atıldığını, kapıların kilitlenip panjurların indirildiğini ve dört saat boyunca fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. Şiddet sonucunda deforme bir yüz, kırık kol, beyin travması ve çıkık çene gibi ciddi yaralanmalar yaşadığını aktardı.