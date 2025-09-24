Konak ilçesinin ikonik noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Mesudiye'den bugünkü adına evrilen geçmişiyle hafızalarda yer ediyor. Yaya dostu yapısı, kafeler ve barlarla dolu vitrinleriyle Alsancak'ı canlandırıyor. 2025'te altyapı yenilemeleriyle daha konforlu hale gelen cadde, 121 numaralı otobüsle veya yürüyüşle ulaşılabilir. Bu rota, İzmir'in liman havasını ve sokak kültürünü bir arada barındırıyor.

Adını Nereden Alıyor?

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin bugünkü adı, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında hayatını kaybeden Türk askerlerini anmak amacıyla verilmiş. Eski adı Mesudiye Caddesi olan yol, harekâtın ardından bu isimle değiştirilmiş. Bu değişiklik, Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik tutumunu simgeliyor. Cadde, yıllardır bu tarihi olayı hatırlatan bir işaret olarak işlev görüyor. İsim değişikliği, İzmir'in ulusal hafızasındaki yerini pekiştirmiş.

Nerede Bulunuyor?

Cadde, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yer alıyor. Şehrin Avrupa Yakası'na denk gelen bu konum, liman ve Kordonboyu'na komşu. Adres olarak Alsancak Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Cd., 35220 Konak/İzmir olarak geçiyor. Yakınında Gazi Kadınlar Sokağı ve Dantel Sokağı gibi yan yollar bulunuyor. Bu semt, İzmir'in turizm ve ticaret merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Nasıl Gidilir?

Toplu taşıma ile ulaşım kolaylaşıyor. ESHOT otobüs hatları 121, 253 ve 963, caddeye direkt iniş sağlıyor. Alsancak Garı'ndan yürüyerek 5-10 dakika sürüyor. Metro ve İZBAN ile Çiğli-Aliağa veya Menemen-Cumaovası hatları kullanılıp Alsancak durağında inilebilir. Özel araçla gelenler için yakındaki otoparklar mevcut, ancak cadde trafiğe kapalı tutuluyor. Yürüyüş mesafesi, Kordon'dan başlayarak 15 dakika civarında.

Neler Var?

Cadde üzerinde restoranlar, kafeler, barlar, kitapçılar ve mağazalar sıralanıyor. Gündüz alışveriş için butikler, akşam saatlerinde ise canlı müzik mekanları aktif. Sokak sanatçıları ve dönemsel etkinlikler düzenleniyor. Yakın sokaklarda meyhaneler ve pastaneler bulunuyor. 2025 Eylül ayı itibarıyla, cadde çevresinde elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle bazı mekanlarda kısa kesintiler yaşanmış, ancak genel erişim sorunsuz.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, İzmir'in hareketli ritmini yansıtan bir nokta olarak ziyaretçilerini bekliyor. Günlük rutinlerde ve turistik gezilerde sıkça tercih ediliyor.