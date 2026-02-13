Son Mühür / Erkan Doğan - Mahkeme kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından kapatma kararı verilen Karabağlar Belediyesi’ne ait akaryakıt istasyonu tartışması sürüyor. AK Partili Meclis Üyesi Derya Pala, “Akaryakıt istasyonu maalesef ki mesleği çevre yüksek mühendisi olan belediye başkanımız tarafından siyasi vitrin projesine dönüştürülmüştür” dedi.

Mecliste konuşan Pala, “Açılan akaryakıt istasyonu imar planları nedeniyle kapandı. Ulaşım Komisyonu toplantımızda mevzuat aykırı olduğunu ifade etmiştim. Mahkeme kararları itirazlarımızı haklı olduğunu ortaya çıkardı. Belediye Başkanı Helil Kınay ise, her platformda başarı hikayesi gibi ‘ hak hukuk adalet’ söylemleri ile kamuoyunu açıkça yanılmıştır. İmar planlarında gerekli düzenlemeler yapılmadan akaryakıt istasyonu kurulmuş, ruhsat verilmiş hatta faaliyete geçmiştir. Bugün 7. İdare Mahkemesinin faaliyeti durdurması ve encümen üyeleri de istasyonun kapatma kararını vermiştir. Bu tesis mevzuata aykırı olduğu halde nasıl açıldı. Acaba bürokratlarımıza siyasi bir bask mı var? Kamu yararı hiçe sayılarak neden bu tesisin yapılmasında bu kadar diretilmiştir.

"Hiçbir makam devletin mevzuatlarını siyasi çıkarları doğrultusunda eğip bükemez"

Başkan Kınay’a soruyorum, söz konusu anlaşma yapılan markaya kaç yıl süre ile ne kadar teminat ödediniz. Ne kadar hibe aldınız? Aldıysanız bu hibeyi geriye nasıl ödeyeceksiniz. Hiçbir makam devletin mevzuatlarını kendi siyasi çıkarları doğrultusunda eğip bükemez. Çevre sakinlerimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın vakit geçirdiği park, yeşil alan ve kamu kaynaklarımız maalesef ki mesleği çevre yüksek mühendisi olan belediye başkanımız tarafından siyasi vitrin projesine dönüştürülmüştür. Bilinmeyen bir yönetim şekli ile kazanca dönüştürülmüştür” dedi.

Başkan Kınay, "30 yıldır özel şirketteyken itiraz etmediği işletmeye, belediye işletirken neden itiraz ediyor?"

Büyükşehir Belediye meclisine katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Tüm bu sorularla ilgili her adımımızla ilgili tüm bilgi ve belgelerimiz ortadadır. Sürecimiz şeffaftır. Karabağlar'ın hakkını savunmak için buradayız. Son bir soru ile konuyu bitirmek istiyorum. Bir kamu görevlisi olan belediye meclis üyelerinin de bilgi ve belge ortaya konmadan, hele ki Karabağlar'da oturan birileri olarak neyin nerede olduğunu, 30 yıllık sürecin geçmişini de doğru aktarması gerekir diye düşünüyorum. Karabağlar meclis üyesine de sorulması gereken şudur. 30 yıldır işletilen, 30 yıldır özel bir şahsa kiraya verilen bir benzin istasyonunu belediye olarak her türlü izinlerini alarak, yenileyerek bir kadın, bir yeşil istasyon haline getirdiğimiz, kamu kaynağını koruduğumuz için mi sorumluyuz. Meclis üyesinin 30 yıldır özel şirkete itiraz etmediği, belediye işletirken neden itiraz ediyor?"