Son Mühür/Beste Temel- İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Urla Karantina Adası'nda düzenlenen büyük ölçekli afet tatbikatı, farklı kurumların iş birliğiyle gerçeğe yakın senaryolarla gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Eşrefpaşa Hastanesi gibi birçok birimin katıldığı tatbikatta, olası bir deprem ve tsunami felaketine karşı ekiplerin hazırlığı test edildi. Havadan, karadan ve denizden yapılan arama-kurtarma çalışmaları, izleyicilere adeta bir film sahnesi izliyormuş hissi verdi.

Urla’da deprem ve tsunami

"2025 Yılı Faaliyet Planı" ve "Türkiye Afet Müdahale Planı" kapsamında yapılan tatbikat, Urla merkezli 6.8 büyüklüğünde bir deprem ve eş zamanlı olarak Karaburun açıklarında meydana gelen deniz altı volkanik patlaması senaryosu üzerine kuruldu. Volkanik patlama, 2 metre yüksekliğinde bir tsunami dalgası oluştururken, deprem birçok yapının hasar görmesine ve yıkılmasına neden oldu. Toplam 147 personel ve 32 araçla yürütülen tatbikatta, arama-kurtarma ekipleri hızla olay yerlerine sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı su altı ve su üstü arama-kurtarma ekipleri, tsunaminin etkisiyle alabora olan teknelerden denize düşen vatandaşları kurtardı. İtfaiye dalgıçları, kıyıdan 500 metre açıkta mahsur kalanları hızla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca, itfaiye ekipleri, otoyolda meydana gelen kimyasal yüklü tanker yangınına da başarıyla müdahale etti.

Kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı

Tatbikatın koordinasyonunda görev alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü Koordinatör Amiri Servet Yıldız, bu tür çalışmaların afet durumunda kurumlar arası iş birliği için hayati önem taşıdığını belirtti. Yıldız, "Bu tür tatbikatlar çok önemli. Özellikle afet durumunda, alandaki diğer birimlerle koordinasyon çok kıymetli ve değerli. Hem birbirimizi tanımamız hem de yapacağımız çalışmalarda daha koordineli olmamız için bu tatbikat çok faydalı oldu" dedi.

Eşrefpaşa Hastanesi’nden mobil hastane desteği

Tatbikata Eşrefpaşa Hastanesi de ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından özel olarak mobil hastaneye dönüştürülen 7 yatak kapasiteli bir araçla katıldı. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, "Bu tür afet anlarında kullanabileceğimiz bir mobil ameliyathanemiz var. Bugünkü tatbikat çerçevesindeki yaralıların bir grubunu bu araca aldık" diyerek, aracın acil durumlardaki önemini vurguladı. Bayram, hastane olarak her türlü acil duruma karşı donanımlı olduklarını ve ilk saatlerin hayat kurtarmak için ne kadar kritik olduğunu bildiklerini belirtti.

Sahil Güvenlik Ekipleri de tatbikatta, denizde mahsur kalan vatandaşları helikopterle kurtarma operasyonuyla alanda yer aldı. Helikopterin güvenli bir şekilde suya inerek yaralıları çıkarması, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.