Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin senaristlerinden Merve Göntem, geçmişte yaptığı bir röportaj gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

4 yıl önceki YouTube röportajı gündeme yaşındı

Göntem’in gözaltına alınma sebebinin, dört yıl önce bir YouTube programında verdiği cevaplar olduğu öğrenilmişti. Emniyete götürülen senarist hakkında başlatılan soruşturma kamuoyunda tartışma yarattı.

Göntem’in avukatı: “Sözleri kurgusal karakter üzerinden”

Senaristin avukatı yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerin kurgu bir karakter üzerinden dile getirildiğini belirtmişti.

Açıklamada, röportajın “kesilip-biçilerek yeniden dolaşıma sokulduğu” ve bu şekilde algı yaratıldığı vurgulanmıştı.

“5 aylık bebeği var, sağlığı tehdit altında”

Avukat, Göntem’in 5 aylık bebek annesi olduğunu, yaşadığı sosyal medya linci ve aldığı ölüm tehditleri nedeniyle ruh sağlığının ciddi şekilde etkilendiğini ifade etmişti. Ayrıca, fiziksel ve psikolojik olarak yıpratıcı bir süreçten geçtiğini belirtmişti.

Farah Zeynep Abdullah’tan destek mesajı

Kızılcık Şerbeti’nde “Dilruba” karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla senariste destek verdi. Abdullah, şu ifadeleri kullandı:

“Merve Göntem senaryosunu anlatıyor, karakterin nerelerden esinlendiğini ve gördüğü örnekleri yazıya nasıl yansıttığını açıklıyor.

Eğer konuşacaksak, karakterin benzer kadınların neden yurtdışına gitmek istediklerine dair ülke şartlarını konuşalım.

Bu bir dizi ve Merve de senarist olarak bunun üzerine konuşuyor. O röportajdan ötürü bir senaristin gözaltına alınmasına inanamıyorum.”