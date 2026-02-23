Son Mühür - Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında liderle arasındaki puan farkını kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig’in 23’üncü haftasına namağlup giren sarı-lacivertliler, saat 20.00’de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı kapatacak olan Tedesco’nun ekibi, 7 farklı bir galibiyet durumunda ise averajla liderlik koltuğuna oturacak.

Eksik oyuncular