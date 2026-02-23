Son Mühür - Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında liderle arasındaki puan farkını kapatmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig’in 23’üncü haftasına namağlup giren sarı-lacivertliler, saat 20.00’de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı kapatacak olan Tedesco’nun ekibi, 7 farklı bir galibiyet durumunda ise averajla liderlik koltuğuna oturacak.
Eksik oyuncular
Sakatlıkları bulunan Skriniar ve Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekip Kasımpaşa ise haftaya aldığı sonuçlarla düşme hattından çıkmayı amaçlıyor. Son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Emre Belözoğlu’nun öğrencileri, 19 puanla 16’ncı sırada yer alıyor.
Muhtemel 11
Fenerbahçe: Ederson; Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca.