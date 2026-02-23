Son Mühür - Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray’da, Victor Osimhen’in yokluğu bir kez daha dikkat çekti.

Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Nijeryalı forvet, Juventus maçındaki performansıyla övgü almıştı. Ancak yaşadığı ağrılar nedeniyle Konyaspor deplasmanında sahaya çıkamayan Osimhen’in yokluğu, sarı-kırmızılı ekip için ağır bir bedel oluşturdu.

Gaziantep FK ile berabere kaldı ve Konyaspor'a yenildi

Bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle toplam 10 resmi karşılaşmayı kaçıran Osimhen’in forma giymediği maçlar Galatasaray adına zorlu geçti. Süper Lig’de 6 maçta sahada yer alamayan yıldız oyuncunun yokluğunda sarı-kırmızılı ekip; Eyüp, Konyaspor (iç saha), Gençlerbirliği ve Kasımpaşa galibiyetleri alırken Gaziantep FK ile berabere kaldı, Konyaspor deplasmanından ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa kupalarında Frankfurt ve Union Saint-Gilloise karşısında kayıplar yaşayan Galatasaray, Süper Kupa’da Trabzonspor’u mağlup etmesine rağmen finalde Fenerbahçe’ye yenildi. Nijeryalı golcünün oynamadığı 10 karşılaşmanın 5’inde puan kaybı yaşanması, oyuncunun takım üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Performansıyla parlıyor

Bu sezon 23 resmi karşılaşmada 15 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Osimhen, yalnızca skor katkısıyla değil hücum presi ve savunmaya verdiği destekle de takımın oyun yapısında önemli bir rol üstleniyor. Konyaspor yenilgisi ise Nijeryalı yıldızın Galatasaray için ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.