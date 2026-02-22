Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Göztepe karşısında gol şovla sahadan ayrıldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri 9. dakikada Ndidi, 36. dakikada Murillo, 59. dakikada eski Göztepeli Olaitan ve 74. dakikada Oh Hyeon-Gyu'nun golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti. Ancak maçın öne çıkan olumsuz gelişmesi, Orkun Kökçü'nün ceza sınırını aşması oldu.

Orkun Kökçü neden cezalı duruma düştü?

Orkun Kökçü, Göztepe maçı öncesinde Emirhan Topçu ve Salih Uçan ile birlikte sarı kart ceza sınırında bulunan üç isimden biriydi. Teknik ekibin oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyarmasına rağmen Kökçü, 66. dakikada hakem Ozan Ergün'e yaptığı itiraz sonucunda sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla sınırı aşan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, otomatik olarak bir maçlık men cezası aldı.

Maçta bir diğer üzücü gelişme ise 71. dakikada Emirhan Topçu'nun sakatlanarak oyundan çıkması oldu. Genç stoperin yerine Felix Uduokhai oyuna dahil edildi. Emirhan'ın sakatlığının boyutu henüz netleşmedi.

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'taki performansı

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş'ın en formda isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ligde oynadığı son 4 maçta üst üste gol atan genç yıldız, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarında rakip fileleri birer kez havalandırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor maçında da gol bulan Kökçü, bu sezon toplam 26 maçta takımına 4 gollük katkı sağladı.

Opta verilerine göre, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atan Kökçü, 2000/01 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla 5 maç üst üste gol atan bir orta saha oyuncusunun bulunmadığı rekora yaklaşmıştı. Ancak ceza nedeniyle bu seriye Kocaelispor maçında devam edemeyecek.

Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı planları nasıl etkilenir?

Orkun Kökçü'nün yokluğu, Beşiktaş için ciddi bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Takımın hem organizatör hem de gol tehdidi yaratan en etkili isimlerinden biri olan Kökçü'nün yerine Kristjan Asllani veya Salih Uçan'ın görevlendirilmesi bekleniyor.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Göztepe galibiyetiyle puanını 43'e yükselten ve 4. sıraya çıkan siyah-beyazlılar, Avrupa kupası yarışında kritik bir virajdan geçiyor. Kökçü'nün eksikliği, Kocaelispor deplasmanında Sergen Yalçın'ın en büyük sınav konularından biri olacak.