UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest'a 3-0 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, ligde moral bulmak istiyor. Peki Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yenerse lider olur mu? İşte averaj hesabı ve tüm detaylar.

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yenerse lider olur mu?

Mevcut puan durumuna göre Galatasaray 55 puanla lider konumda bulunurken, Fenerbahçe 52 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı lacivertliler Kasımpaşa karşısında 3 puanı alması durumunda 55 puana ulaşacak ve Galatasaray ile puan eşitliği sağlayacak. Ancak liderlik için puanın eşit olması yeterli değil; averaj farkı devreye giriyor.

Fenerbahçe'ye liderlik için kaç gol gerekiyor?

Galatasaray'ın şu anki averajı 38 iken Fenerbahçe'nin averajı 31 düzeyinde. İki takım arasındaki 7 gollük averaj farkı, Fenerbahçe'nin liderlik koltuğuna oturabilmesi için en az 8 farkla galip gelmesi gerektiği anlamına geliyor. Yani sarı lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 8-0 veya benzeri bir skorla yenmesi gerekiyor ki bu pratikte oldukça zor bir senaryo.

Dolayısıyla Fenerbahçe galibiyet alsa bile büyük ihtimalle lider olamayacak ancak Galatasaray ile arasındaki puan farkını sıfıra indirecek. Bu durum sezon sonuna kadar sürecek zirve yarışını son derece heyecanlı hale getirecek.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşması 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Skrinar kadroda yer almayacak. Fenerbahçe'nin bu maçta alacağı sonuç, kalan haftalardaki şampiyonluk mücadelesinin seyrini doğrudan etkileyecek.

Süper Lig'de 23. hafta puan durumu nasıl şekillendi?

Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında aldığı sürpriz yenilgi, Süper Lig'de zirve dengesini altüst etti. Sarı kırmızılılar bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşarken, 10 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Bu sonuç, Fenerbahçe başta olmak üzere Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlar için de umut verici bir tablo oluşturdu.