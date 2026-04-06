Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir’de kamu kurumları arasında 4 binanın devri nedeniyle başlayan gerilim, Tarihi Meslek Fabrikası’na yönelik sabah operasyonuyla yeniden alevlendi. Devredilen yapılar arasında yer alan ve Bakırçay Üniversitesi’ne tahsis edilmesi planlanan bina için verilen tahliye süresi bugün itibarıyla sona erdi.

Daha önce başlatılan nöbet sürecinin ardından tahliyenin 2 hafta ertelenmesiyle tansiyon bir süreliğine düşmüş olsa da, sabahın erken saatlerinde polis ekipleri binaya operasyon düzenledi. Emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bina önüne barikat kuruldu ve giriş-çıkışlar kontrol altına alındı.

Eşyalar toplanıyor

Operasyon sırasında içeride bulunan Büyükşehir Belediyesi personelinin çıkışına izin verilmediği öğrenilirken, ekiplerin bina içerisinde tespit çalışmalarına başladığı bildirildi. Öte yandan içeriden ulaşılan kaynaklara göre, bina içinde eşyaların toplandığı ve tahliye hazırlıklarının sürdüğü görüldü.

Kriz konusu olan Tarihi Meslek Fabrikası, uzun yıllardır vatandaşlara ücretsiz meslek edindirme ve beceri geliştirme kursları sunan önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Devir süreci ve sonrasında yaşanan gelişmelerin, hem kurumlar arası ilişkiler hem de eğitim faaliyetlerinin geleceği açısından nasıl bir sonuç doğuracağı merak konusu.