Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in sporcu kimliğiyle öne çıkan ilçesi Karşıyaka, adrenalin tutkunlarını bir araya getiren özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen pump track bisiklet yarışı, pedal tutkunlarının yoğun katılımıyla görsel bir şölene dönüştü. Toplamda 60 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte, katılımcılar hem yeteneklerini sergiledi hem de ilçenin dinamik spor kültürüne katkı sağladı.

Zeynep Aslan Parkuru’nda adrenalin rüzgarı esti

Sağlıklı yaşamı ve sporu tabana yayma hedefiyle projeler üreten Karşıyaka Belediyesi, bisiklet ve macera sporlarına gönül verenleri Zeynep Aslan Pump Track Bisiklet Parkuru’nda buluşturdu. Heyecan seviyesinin bir an olsun düşmediği organizasyonun startını bizzat Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal verdi. Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Hitit’in yanı sıra çok sayıda bürokrat ve sporseverin takip ettiği yarışlarda, Karşıyaka’nın "spor kenti" vizyonu bir kez daha tescillendi. Parkurun zorlu virajlarında sergilenen performanslar izleyicilerden tam not aldı.

Genç yetenekler ve lisanslı sporcular podyum için yarıştı

Eski dağ bisikleti sporcusu ve organizatör Gökmen Binici’nin sunumuyla renklenen etkinlikte, yarışmacılar start öncesi yaklaşık bir buçuk saatlik yoğun bir antrenman sürecinden geçti. 14 yaş ve üzeri lisanslı sporcuların yanı sıra, ailelerinin onayıyla katılan küçük yaştaki bisikletçiler de parkurda yerini aldı. Toplam 60 yarışçının birincilik kürsüsü için ter döktüğü organizasyon sonunda tüm katılımcılara emeklerinin karşılığı olarak anı madalyası takdim edildi. Kadınlar ve erkekler genel klasman kategorilerinde dereceye girmeyi başaran ilk üç isme ise kupalarını bizzat Başkan Yıldız Ünsal takdim ederek başarılarını kutladı.

Başkan Yıldız Ünsal: "Bisiklet Karşıyaka’da bir yaşam biçimidir"

Tören sırasında sporculara ve vatandaşlara hitap eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ilçenin enerjisini yansıtan bu tür etkinliklerin önemine değindi. Bisikletin Karşıyaka için sadece bir spor dalı değil; aynı zamanda çevre bilinci, sağlıklı yaşam ve modern ulaşımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Ünsal, gençleri spora teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti. Belediye Başkanı Ünsal, "Bisiklet kullanımını özendirmek ve spor kenti kimliğimizi daha da güçlendirmek için yeni projeler üretmeye kararlıyız. Bugün burada ter döken tüm sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek Karşıyaka’nın spor odaklı gelişimine dair gelecek projeksiyonunun sinyallerini verdi.