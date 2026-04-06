Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bornova Belediye Meclisi Nisan ayı olağan ikinci oturumu, Başkan Ömer Eşki’nin öncülüğünde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta gergin bir atmosferle sona eren meclis oturumunda bugün, faaliyet raporu meclis üyelerine ve kamuoyuna açıklandı.

Ömer Eşki: Sosyal belediyecilik en güçlü olduğumuz alan

Meclis salonunda Bornova Belediyesi’nin bir yıl boyunca başta asfalt, park yapımı, onarım, satın alım ve temizlik çalışmaları tarzındaki faaliyetleri meclis üyelerine ve kamuoyuna anlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Sosyal belediyecilik bizim en güçlü olduğumuz alanlardan bir tanesidir. Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını açtığımız marketlerden temin edip, evlerine götürebilirler. Üç adet kent lokantasından vatandaşlarımız yararlanmaya devam ediyor. 65 yaş üstü büyüklerimize sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Üç tane çorba noktamız var, bu noktadan da vatandaşlarımız yararlanıyor.” diye konuştu.

“Kent Bostanını ilçe gündemine soktuk”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki faaliyet raporunu anlattığı sırada, konuşmasında kent bostanına ve takas tohum şenliklerine değinerek, “Kent Bostanını ilçe gündemine soktuk, bizden önce elit uğraşı olarak adlandırılıyordu. Şu anda 502 hanenin faydalandığı bir proje. Buradaki amacımız atıl durumdaki alanları kent bostanına çevirip burada kadınların sosyalleşip, ev hanesine katkı sağlanmasını sağlamaktır. Bugün doğanın insandan korunmaya ihtiyacı var. Bu süreci desteklemek adına birçok vatandaşa eğitim verdik, birçok öğrenciye tohum dağıttık, ata tohumunun nesillerden nesillere devam etmesini amaçlıyoruz.” dedi.

Adem Kasacı: Şeffaflığınız belediyelere bankamatik memurları toplamaktır

Konuşmasında CHP’li Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi eleştirerek, geçtiğimiz günlerde polemiğe neden olan bankamatik konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Meclis Üyesi Adem Kasacı, “Sayın başkanımızın en büyük icraati var onu atladı. O da telif hakkıdır. Belediyenin videolarına telif hakkı attığını biliyoruz. Bugün önümüze gelen faaliyet raporu, ilçenin gerçek sorunlarını yansıtmamaktadır.

Sayfalarca şeffaflık vurgusu yapılmış, sizin şeffaflığınız belediyelere bankamatik memurları toplamaktır. Bu raporun en büyük problemi ne işe yaradığının söylenmemesidir. Bu tesislerin ilçeye geri dönüşü nedir, bu konuyla ilgili tek bir cevap yoktur. Nasıl olurda, kaynakları verimli kullandık diyebiliyorsunuz. Personel yapısına bakıyoruz rakamlar var, analiz yok. Bu belediyede personel yapısı var mı? Bu raporda böyle şeyler yer almıyor. Faaliyet raporu gerçeklerden uzak ve sorunları örtmeye çalışan bir rapordur. Bornova halkı hizmet bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Musa Çevik: Bornova bugün, dünden daha kötü durumda

İcraatın irade ve sorumluluk istediğini kaydeden AK Partili Musa Çevik, “Bornova’da belediye tarafından bir anket yapılmış katılanların yüzde 70’i rögarlardan koku geldiğini söylemiş. Yüzde yüzü Bornova’da otopark sorunu olduğunu söylemiş. Burada infaz edilen ve geleceği çalınan Bornovalı hemşerilerimizdir. Burada insanlar sizden hizmet bekliyor. Getirdiğiniz sistem neden bankamatik çalışanlarını engelleyemiyor. İcraat, irade ve sorumluluk ister. İlçemiz bugün dünden daha kötü bir durumdadır.” şeklinde konuştu.

Levent Taşer: Belediye satış ve borçlanma yoluyla ciddi faiz ödemeleri yapıldı

Bornova Belediyesi’nin satış ve borçlanma yöntemiyle ciddi faiz ödemeleri gerçekleştirdiğini belirten AK Parti Meclis Üyesi Levent Taşer, “Amacımız polemik değildir. Raporda sağlıklı verilere ulaşmayı sağlayamamaktayız. Satış ve borçlanma yoluna giderek ciddi faiz ödemeleri yapılmıştır.” dedi.

Akın Dalgıç: Denetleyemediğiniz bir şirketin varlığı büyük risk oluşturmaktadır

Bornova Belediyesi’nin faaliyet raporunda ciddi problemlerin olduğunun altını çizen Akın Dalgıç, “Bizim beklentilerimiz daha sonuç odaklı bir kaynak yönetimiydi. Fen işlerimizin kullandığı araçlar gerçekten çok kötü durumda, bunların acilen değişmesi gerekiyor. Bu tabloyu tasarruf diye açıklayamayız. Burada ciddi bir sorun var. Hangi projeler yapılmadı? Hangileri ertelendi? Bu yapılan şeffaflık ilkesine aykırı, denetleyemediğiniz bir şirketin varlığı büyük risk oluşturmaktadır. Ne yaptığını bilmediğimiz bu şirketin hesabının biz verilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.