Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Meslek Fabrikası’nda yaşanan belirsizlik ve devam eden protestolar, sabah saatlerinde emniyet birimlerinin alana girmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Günlerdir fabrikanın girişinde bekleyen ve geçişleri engelleyen barikatlar, çevik kuvvet ekiplerinin operasyonuyla kaldırıldı. Barikatların açılması sırasında eylemciler ve emniyet güçleri arasında sert tartışmalar yaşanırken, kalabalığın dağılması yönündeki uyarılara rağmen bölgedeki hareketlilik sona ermedi. Fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, stratejik noktalara takviye ekipler yerleştirildi.

Biber gazlı müdahale: Fabrika önü savaş alanına döndü

Barikatların kaldırılmasının ardından grubun direnç göstermeye devam etmesi üzerine emniyet güçleri müdahale kararı aldı. Alandan gelen bilgilere göre, uyarıları dikkate almayan gruba polis ekipleri biber gazı ve spreyi ile müdahale etti. Gazdan etkilenen çok sayıda kişi ara sokaklara dağılırken, fabrika önündeki hava koridoru tamamen dumanla kaplandı. Müdahale sırasında yaşanan arbedede bazı katılımcıların hafif yaralandığı, bölgeye önlem amaçlı sağlık ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar da sıkılan gaz nedeniyle zor anlar yaşadı.

Belirsizlik sürüyor: Taraflar geri adım atmıyor

İzmir Meslek Fabrikası’ndaki sürecin nasıl ilerleyeceği konusundaki merak, bugünkü sert müdahalenin ardından daha da arttı. İşçi ve eylemci gruplar, talepleri karşılanana kadar demokratik tepkilerini sürdüreceklerini ifade ederken, yetkililer ise kamu düzeninin korunması adına müdahalelerin yasal çerçevede devam edeceğini bildirdi. Fabrika önündeki polis kordonu varlığını korurken, hem yerel yönetimden hem de sendikalardan gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Bölgedeki gergin bekleyiş ve emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri kritik seviyede devam ediyor.

Trafik kapandı

Müdahale ve arbede anlarında bölgedeki ulaşım ağı da tamamen felç oldu. Emniyet güçlerinin güvenlik çemberini genişletmesi ve kalabalığın yollara taşması neticesinde, İzmir Meslek Fabrikası çevresindeki ana arterler ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Şehrin en işlek noktalarından birinde yaşanan bu aksama nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, toplu taşıma araçları da güzergahlarını değiştirmek zorunda kaldı. Hem yayaların hem de sürücülerin biber gazı dumanından etkilenmesiyle bölgedeki trafik akışı yerini tam bir kaosa bıraktı.

"Sakin olun" çağrısı

Olayların büyümesi ve emniyet güçlerinin müdahalesi üzerine CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel destek amacıyla tahliye alanına gelirken, bir diğer CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise ortamdaki gerginliği düşürmek için kalabalığa sağduyu ve sakin olma çağrısında bulundu. Vekillerin alandaki varlığı, emniyet güçleri ile eylemciler arasındaki diyalog kanallarını açık tutmaya yönelik bir hamle olarak değerlendirilirken, polisin biber gazlı müdahalesi sonrası yaşanan arbedenin yatıştırılması için yoğun çaba sarf edildi.