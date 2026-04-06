Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında devam eden ve mülkiyet tartışması yaşanan Meslek Fabrikası’nda sabah saatlerinde polis eşliğinde başlatılan tahliye işlemleri kent gündemini yeniden hareketlendirdi. Tahliye sırasında fabrikanın içine girmeye çalışan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’a polis ekipleri izin vermedi; Arslan, binaya alınmayarak kapıda beklemek zorunda kaldı.

Ancak CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve başı ilçe belediye başkanları içeriye alındı.

Tahliye işlemleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan 4 binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri sürecinde yaşanan krizin yeniden alevlenmesine yol açtı. Meslek Fabrikası önünde vatandaşlar ve bazı parti temsilcileri toplanarak durumu protesto ederken, emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve giriş çıkışları kontrol altına aldı.