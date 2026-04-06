Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Meslek Fabrikası krizi yeniden yükseldi. Tahliye süresinin dolmasının ardından sabah saatlerinde binaya polis operasyonu yapıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, giriş ve çıkışlar kapatıldı. İçerideki Büyükşehir personelinin çıkışına izin verilmezken, ekipler binada tespit çalışmalarına başladı.

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzBB Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, Başkanvekili Zafer Yıldır ve Disk İzmir şube başkanları da meslek fabrikasında tahliyeye karşı yer aldılar.

Arslan: Ne yapmak istiyorsanız gidin Elektrik fabrikasında yapın

Meslek fabrikası önünde açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “ millet iradesi deyip millet iradesini hiçe sayanlar sabahın erken saatlerinde seçilmiş belediye başkanlarına yaptıkları gibi bugün çağdaşlığın barışın kenti İzmir’de Meslek fabrikasını polis ablukası ile çökmeye, almaya çalışıyorlar. Burası İzmir’in malıdır. Var olan bina şuana kadar 20 bin İzmir halkına hizmet etmiştir. Fırsat eşitliğinden istifa etmeye çalışanlar 4.5 milyon İzmirliyi tahliye etmeye çalışı. Çıkarmış olduğunuz yasa ile vakıflara ait bir çivi dahi olsa bu şekilde tescil edilmesi doğru değildir. İzmirlinin parası ile alınmış bu bina İzmirlinin malıdır. 2007 yılında söz edilen malın 1.6 milyon lira İzmirlinin parası ile alınarak şerh kaldırılmıştır. Birçok taşınmazı dahi kontrol edemezken meslek fabrikasının tahliye edilmesi hükümsüzdür. Elektrik fabrikası tıkılmak üzere bu tür alanları kente kazandırmak istiyorsanız… Burası kazandırılmış bir maldır. Ne yapmak istiyorsanız gidin orada yapın. El ele Elektrik fabrikasını ayağa kaldıralım. Elektrik fabrikasının ihalesine İzbb girdi ama vermediniz. Ne yapmak istiyorsanız orada yapalım. Bizler emanetçiyiz geçici kamusal görevlerimiz var. Burasının nasıl kullanılması gerektiği İzmir karar versin. Burası bizim diye tahliye mi edelim? Burada da oldu bittiye getirmeden, devam eden hukuki süreç varken bu davanın beklenmesi doğrudur. Bu görüntü İzmire yakışmamıştır. Nihai karar beklenmelidir” dedi

Güç: Demir parmaklıkların arkasında kalan eğitim kurumu

Bütün gücü kullanarak direnmeye devam edeceklerini söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “ gelinen noktada İzmir halkına ait binlerce vatandaşın eğitim gördüğü yer burası. Demir parmaklıların arkasında kalmış eğitim yeri görüyoruz. Hukuksuzluğun adımların sebebi. Ülkede bir sürü sorun varken tartıştığımız konu binlerce eğitim alınan kurumu vakıflar mı. İzbb mi alsın. Basite indirgenmiş bir siyaset anlayışı var. Bunu gündeme getirelim sorunlar unutulsun istiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz bütün gücümüzü kullanarak direnmeye devam edeceğiz. AK partili siyasetçilerin sadece demeç vererek halkın önüne çıkmayarak açıklamalar yapmasını anlamıyoruz” diye konuştu.

Vekil binaya alınmadı

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Meslek Fabrikası önünde tahliyeye ilişkin basın açıklaması yapmasının ardından polis tarafından binaya alınmadı. CHP İl Başkanvekili Murat Aydın ise Arslan’a yönelik müdahaleye tepki gösterdi, “Vekil’e dokunulmazlık var. İtekleyemezsiniz” dedi.