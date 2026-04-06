Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, Marmaris’te düzenlenen organizasyonda elde ettiği sonuçla bir kez daha zirveye çıktı. Ekip, 31 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 18. Marmaris Campus Cup Yelken Yarışları kapsamında ORC D sınıfında birincilik elde ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.

Marmaris’te yoğun rekabet

Marmaris açıklarında düzenlenen yarışlara toplam 27 tekne katıldı. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen organizasyonda ekipler, zorlu parkur ve değişken rüzgar koşullarında mücadele etti. Yarışlar, üniversite takımlarının performanslarını ortaya koyduğu önemli etkinliklerden biri olarak kayıtlara geçti.

ORC D grubunda birincilik

Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, ORC D kategorisindeki yarışlarda sergilediği performansla rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Elde edilen sonuç, takımın yarış boyunca istikrarlı seyir ve teknik uyumunu öne çıkardı.

Üst üste üçüncü şampiyonluk

Bu sonuçla birlikte ekip, aynı organizasyonda ORC D sınıfında üst üste üçüncü kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Böylece takım, Campus Cup tarihindeki istikrarlı performansını sürdürerek dikkat çekti.