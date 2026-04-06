Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Bornova Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Sait Tatlı, faaliyet raporu üzerine gerçekleştirdiği konuşmasında Başkan Eşki’nin önceki oturumdaki tavırlarını eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Sait Tatlı: Bırakın yapılan yanlışları söyleyelim

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin geçen oturumu nezaketsiz bir tavır ile kapattığını vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Sait Tatlı, “Sayın Başkan, yasa yönetmeliği bir kenara koyup nezaketsiz bir tavır ile meclisi kapatıp geçen oturum gitmeyi tercih etti. Sayın Başkan, denetim raporu komisyonu ile ilgili ısrarla iki kelime kullandı ‘yalan’ ve ‘yanlış’ bilgiler dedi.

Yanlış bir şey varsa bir düzeltiriz, ancak yalan farklı bir şeydir. Sayın Başkanın aceleciliğini ben anlayamıyorum. Sayın başkanın daha burada bir ayı varken alelacele bu terimleri kullanması bizi çok üzdü. Bu durum biraz sayın başkanın egosundan ve kibrinden kaynaklanmaktadır. En son burada birkaç kez ‘ben sizi dinlemiyorum’ diye bana ifadeler kullanmıştı. Ancak sayın başkan artık benim şahsımın dışında grubumdaki arkadaşlarla ilgili çok ciddi kelimeler söylüyor. Yapılan yanlışları lütfen bırakın söyleyelim.” dedi.

Tatlı’dan, Çapın’a çağrı

Öte yandan, konuşmasında CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın’a da çağrıda bulunan Tatlı, “İlçe başkanı meclis grubunun başıdır. Bir ilçe başkanına yakışan Bornova Belediyesi’ni mahkum etmek değildir, ‘ağabeylik’ yapmaktır. Bildiğim kadarıyla kendisi gayet başarılı bir avukattır.” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlar sizden yolların yapılmasını istiyor, aynı sorunlar devam ediyor”

Son olarak, vatandaşın Bornova Belediyesi’nin vergilerinden ve getirilen zamlardan ciddi anlamda rahatsızlık yaşadığını aktaran AK Partili Sait Tatlı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Emlak vergisine 50 kata yakın zam yaptınız, binaların ortak kullanım alanlarından işgaliye aldınız, esnafa kaldırımları kiraya verdiniz. Bornova’nın üç tane yurdu olacak dediniz bugün elimizde bir tane yurt kaldı.

Pınarbaşı’na çok büyük bir kompleks yapacağım sözü verdiniz, hiç biri gerçekleşmedi. Vatandaşın en fazla istediği konu hizmet ve yoldur. Vatandaş sizden yolların düzenlenmesini istiyor. Bugün hala aynı sorunlar devam ediyor. Zaten seçimler beş yılda bir yapılır, iki yılınız kaldı. İstiyorsanız çok güzel hizmet yaparsınız. Yağmur Hanım’ın bir ifadesi oldu, ‘Meclis kurallarından haberi olmayan grup bizlere ahlak dersi veriyor’ bu çok ağır bir ifadedir. Bunlar hoş olmayan şeylerdir.” ifadelerini kullandı.

Osman Özkebapçı: Bunun adı güç zehirlenmesi

Bornova Belediye Başkanı Eşki’nin samimi olmadığını aktaran AK Partili Osman Özkebapçı,“Bornova’da herkes birbirini tanıyor, siz bunları körüklediniz samimi ve şeffaf olmadınız. Takip ediyorum basit şeylerden bahsedeceğim, oturduğunuz divanda biz yaş olarak sizden epey büyüğüz. Herkes sizin yanınıza geldiğinizde oturarak tokalaştınız, bizim kültürümüzde olmayan bir durum. Bunun adı güç zehirlenmesidir.” dedi.

Başkan Eşki’den, eleştirilere yanıt

Geçtiğimiz oturumda gerçekleşen tartışmalarla ilgili konuşarak, bankamatik çalışanı konusunda çıkan polemiklere de değinen Bornova Belediye Başkanı Eşki ise eleştirilere yanıt vererek, “Geçen Meclis tartışmalara sahne oldu. Bahse konu olan durumla ilgili biz çalışmayı başlattık. Bununla ilgili biz gerekeni yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın.” şeklinde konuştu. Söz konusu faaliyet raporu ise CHP’li meclis üyelerinin onay ile oy çokluğu ile kabul edildi.