Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Özdere Kurs Merkezi, sağlığa olan faydalarıyla bilinen sirkenin yapımına yönelik özel bir atölye düzenledi. 15 kişinin katıldığı çalışmada, doğal sirke yapımının aşamaları uygulamalı olarak aktarıldı. Eğitim, Gümöz Kadın Kooperatifi ile Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde yer alan Sevilay Feyizoğlu tarafından verildi.

Elma, limon, portakal, zencefil ve ayva kullanılarak sirke yapımı öğretilirken, sirkenin kullanım alanları ve temel özellikleri hakkında da bilgi paylaşıldı.

60’ın üzerinde sirke çeşidi üretiyor

Atölyede konuşan Sevilay Feyizoğlu, bireysel olarak 60’ın üzerinde sirke çeşidi yaptığını belirterek, Isparta gülü, Meksika biberi, kekik, biberiye, ıhlamur, ada çayı ve ananas gibi ürünlerle sirke ürettiğini aktardı. Sirke yapımını kendi araştırmaları ve denemeleriyle öğrendiğini ifade eden Feyizoğlu, atölyenin en kolay yapılan sirke türlerinden biri olan elma sirkesiyle başlatıldığını söyledi.

“Evde sirke yapmaya başlayacağız”

Atölyeye katılanlardan Aysun Önal, Meslek Fabrikası’ndaki eğitimleri yakından takip ettiğini belirterek, sirke yapımına daha önce ilgi duyduğunu ancak bu atölye sayesinde cesaret bulduğunu ifade etti. Evde doğal sirke yapımına başlayacaklarını dile getiren Önal, verilen bilgilerin oldukça yol gösterici olduğunu söyledi.

Mandalina için katma değer hedefi

Atölyeye katılan Seferihisarlı çiftçiler ve belediye çalışanları ise mandalinadan sirke yapımını öğrenerek ürüne katma değer kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti. Mandalina satışında yaşanan düşüşe dikkat çeken katılımcılar, sirke üretiminin çiftçiler için alternatif bir gelir kaynağı olabileceğini vurguladı.

Doğal üretim vurgusu

Katılımcılardan Şükran Barut ise evde doğal ürünler üretmenin önemine dikkat çekerek, sirkenin bilimsel yöntemlerle nasıl yapılacağını öğrenmenin kendileri için değerli olduğunu dile getirdi. Doğal yiyecekleri değerlendirmeye yönelik bu tür eğitimlerin yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.