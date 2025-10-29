Son Mühür/ Merve Turan- Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın, 2022 yılının Ekim ayında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evliliği sadece 53 gün sürmüştü.

Fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayıran ikiliden Aydın, boşanmanın ardından uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

Yeni aşkını geçtiğimiz yaz duyurmuştu

Aradan geçen üç yılın ardından Mert Aydın, yeni ilişkisiyle yeniden gündeme geldi. Aydın, sevgilisi Fatma Savk’a Ağustos ayında romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

İkilinin yakın çevresi, çiftin uzun süredir birlikte olduğunu ve ilişkilerini resmiyete taşımaya karar verdiklerini belirtmişti.

Nikah masasına oturdular

Mutlu çiftin nikah masasına oturduğu haberini, Fatma Savk’ın sosyal medya hesabında paylaştığı düğün kareleri ortaya çıkardı. Paylaşımlarda çiftin sade ama şık bir törenle evlendiği görüldü.

Soyadını değiştirdi

Evliliğin ardından Fatma Savk, sosyal medya profilinde soyadını “Aydın” olarak güncelledi. Artık “Fatma Savk Aydın” ismini kullanan genç kadın, paylaştığı fotoğraflarda “Bir ömür” notunu düşerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.