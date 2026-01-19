500 bini aşkın sosyal medya takipçisiyle geniş kitlelere ulaşan Vidinli, aynı zamanda köşe yazarlığı yapması ve popüler mekanların işletmeciliğinde yer almasıyla da magazin gündeminde sıkça yer buluyor. Peki, Mert Vidinli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Mert Vidinli nereli ve kaç yaşında?

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Vidinli, köken olarak Ankaralı bir aileye mensup. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşında olan Vidinli, bürokrasi geleneğinden gelen bir ailede büyüdü. Ancak babasının izinden gitmek yerine daha dinamik ve yaratıcı bir alan olan eğlence ve medya sektörüne yönelmeyi tercih etti. Yaşamının büyük bölümünü İstanbul'da sürdüren Vidinli, şu anda Nişantaşı'nda yaşıyor.

Uyuşturucu soruşturması ve son gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekim 2025'ten bu yana yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık 2025 tarihinde Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Vidinli, "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" ve "fuhuşa teşvik" suçlamalarıyla aranıyor.

31 Aralık 2025 tarihinde ise Vidinli'nin de aralarında bulunduğu 7 kişinin mal varlığına "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında el konuldu. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 26 kişi tutuklandı.

Eğitim hayatı nasıl şekillendi?

Mert Vidinli, eğitim hayatını turizm alanında tamamladı. Atılım Üniversitesi'nde öğrenim gören Vidinli, henüz genç yaşlarda sektöre adım atarak kariyerine erkenden yön vermeyi başardı. Turizm eğitiminin ardından eğlence ve etkinlik sektöründe çalışmaya başladı.

Kariyer yolculuğu nasıl ilerledi?

Mert Vidinli, profesyonel kariyerine eğlence sektörünün öncülerinden Emre Ergani'nin işletmelerinde başladı. Ardından İstanbul gece hayatının önemli isimlerinden İzzet Çapa'nın ekibine katıldı. Sonrasında ise Metin Fadıllıoğlu gibi sektörün duayenleriyle çalışma fırsatı yakaladı.

İstanbul'un popüler mekanlarının işletmeciliğinde aktif rol alan Vidinli, Ulus 29, Bodrum Anjelique ve Bodrum Fenix gibi gözde mekanların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Kendi deyimiyle "eğlence danışmanlığı" yapan Vidinli, davetler, özel organizasyonlar ve sosyal etkinliklerde sıkça görüntüleniyor.

Medya ve sosyal medya çalışmaları

Mert Vidinli, işletmecilik kariyerinin yanı sıra medya alanında da aktif bir profil çiziyor. Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekinde köşe yazarlığı yapan Vidinli, lüks yaşam, gece hayatı ve moda konularında yazılar kaleme alıyor. Sosyal medyada 500 binin üzerinde takipçiye sahip olan Vidinli, dijital içerik üreticiliği alanında da çalışmalarını sürdürüyor.

Ünlü isimlerle kurduğu yakın ilişkiler sayesinde magazin basınında sıkça yer alan Vidinli, halkla ilişkiler ve PR süreçlerinde de aktif görevler üstleniyor. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Vidinli, evli değil ve aşk hayatı hakkında kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınıyor.