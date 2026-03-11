Baharın gelmesiyle birlikte bahçe işleri yeniden hız kazandı. Uzmanlar ise evlerde her gün çöpe giden bazı basit eşyaların aslında toprağa büyük katkı sağlayabileceğini söylüyor. Özellikle tuvalet kağıdı rulolarının bahçecilikte farklı şekillerde değerlendirilebildiği ifade ediliyor.

Bahçe bakımı ve bitki yetiştirme yöntemleri üzerine çalışan Adam Ish isimli uzman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu karton ruloların sanıldığından çok daha işe yarar olduğunu anlattı. Çoğu kişi farkında olmadan kullanılabilir bir malzemeyi çöpe atıyor.

Karton rulolar fide yetiştirmede önemli

Uzman Ish’in dikkat çektiği ilk yöntem, karton ruloların küçük fide saksısı olarak kullanılması. Kartonun ince yapısı sayesinde toprağa yerleştirildiğinde zamanla kendiliğinden çözüldüğü belirtiliyor.

Bu sayede fideler başka bir kaba aktarılırken köklerin zarar görmesi gibi bir durum da yaşanmıyor. Karton rulonun doğrudan toprağa dikilebilmesi bitkinin gelişimini kolaylaştıran basit ama etkili bir yöntem olarak anlatılıyor.

Bahçıvanlar özellikle yeni ekilen fidelerin bu yöntemle daha rahat büyüdüğünü söylüyor. Bazı kullanıcılar bu yöntemle bezelye ve sırık fasulyesi gibi kökleri hassas bitkileri yetiştirdiklerini dile getiriyor.

Kompost yapımında da vazgeçilmez

Tuvalet kağıdı rulolarının bir başka kullanım alanı ise kompost üretimi. Evde doğal gübre hazırlayanlar için karton parçalarının organik katmanların arasına eklenebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre karton yapı, solucanlar tarafından hızlı şekilde parçalanabiliyor. Bu süreç sonunda toprağın verimliliğini artıran kaliteli bir kompost oluşmasına katkı sağlıyor.

Bahçesi olan bazı kişiler, mutfak atıklarını da bu ruloların içine doldurup doğrudan toprağa gömdüklerini anlatıyor. Böylece hem atık azalıyor hem de toprak daha zengin hale geliyor.

Yabani otları engellemek için kullanılabiliyor

Uzmanın paylaştığı bir diğer yöntem ise karton ruloların düzleştirilerek toprak yüzeyine serilmesi. Bu karton parçalarının alt katmandan çıkan yabani otların büyümesini engelleyebildiği ifade ediliyor.

Toprağın üzerine yerleştirilen karton tabakası aynı zamanda birkaç ay içinde doğada kayboluyor. Bu yüzden bahçecilikle uğraşan kişiler için pratik bir çözüm olarak görülüyor.

Ayrıca bahar aylarında yaşanan ani sıcaklık değişimlerinde kartonun bitki kökleri çevresinde bir koruyucu katman oluşturduğu da belirtiliyor. Bu yöntem bitkilerin soğuk havadan daha az etkilenmesine yardımcı olabiliyor.

Basit bir atık aslında işe yarayabiliyor

Uzman Ish’e göre bu tür evsel atıkların değerlendirilmesi hem çevre açısından hem de bahçe maliyetleri açısından önemli. İnsanlar çoğu zaman fark etmeden işe yarar bir malzemeyi çöpe atıyor.

Bahçıvanlar ise basit karton ruloların bile doğru kullanıldığında toprağa katkı sağlayabildiğini söylüyor.