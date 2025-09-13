Mersin’in Mut ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri burktu. Mut ile Karaman yolunun Burunköy mevkiinde, otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan kazada otobüs devrilirken, kamyon hurdaya döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise devrilen otobüsün içinde sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışma yaptı. Olay yeri, güvenlik şeridi ile çevrilirken, jandarma ekipleri de kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kazanın oluş şekli ve nedenine dair detaylı çalışmalar sürerken, bölgedeki trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Görgü tanıkları, çarpışmanın şiddetli olduğunu ve otobüsün kontrolünü kaybederek devrildiğini belirtti. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili net bilgiler ise yetkililerden alınmayı bekliyor.