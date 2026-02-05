Son Mühür- Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen kararlı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Mersin, Çanakkale ve Isparta illerinde Jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 123 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik düzenlenen bu kapsamlı çalışma, uyuşturucu arzının engellenmesi noktasında stratejik bir başarı olarak kayıtlara geçti.

465 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonların merkezinde, özellikle "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları yer aldı. Sosyal medya platformları ve şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışı yaparak mahalle aralarına sızmaya çalışan şüphelilerin faaliyetleri, titiz bir teknik ve fiziki takiple deşifre edildi. Operasyonlar neticesinde, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tam 465 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilerek büyük bir zehir sevkiyatının önüne geçildi.

101 adrese eş zamanlı baskın: Jandarmadan gövde gösterisi

Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla düğmeye basılan operasyon süreci, adeta bir gövde gösterisine dönüştü. Toplamda 101 farklı adrese yönelik düzenlenen baskınlara; 131 asayiş timi, 9 jandarma motorlu asayiş timi ve 6 komando timi katıldı. Sahada görev yapan 574 jandarma personelinin yanı sıra, hassas burunlu 12 narkotik dedektör köpeği de operasyonun gizli kahramanları arasında yer aldı. Teknolojik analizler ve saha araştırmalarıyla desteklenen operasyon, suç şebekelerinin hareket alanını tamamen kısıtladı.

Uyuşturucuyla mücadelede çok boyutlu strateji

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla savaşın, sadece sokak satıcılarıyla sınırlı kalmayacağı, suç örgütü elebaşlarından en alt halkaya kadar tüm tedarik zincirinin hedef alınacağı vurgulandı. Çok katmanlı ve kararlı bir şekilde sürdürülen bu mücadelede, suç odaklarının lojistik ağlarını kırmaya yönelik operasyonların artarak devam edeceği ifade edildi. Operasyonda emeği geçen valilikler, başsavcılıklar ve kahraman jandarma teşkilatı, sergiledikleri üstün başarıdan dolayı tebrik edildi.

