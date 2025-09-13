Taksim’de 29 Ağustos saat 22.15 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. Arkadaşıyla kaldırımda yürüyen D.Ç., önlerinde bekleyen şüpheli E.T. tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın, şüphelinin peşinden metrelerce koştu.

Olay sırasında D.Ç.’nin gösterdiği hızlı refleks ve çevredeki vatandaşların dikkatini çeken durum, polis ekiplerini harekete geçirdi. Kadının kovalamacası sırasında şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Güven timleri olayı görüntüledi ve şüpheliyi yakaladı

Olay anı ve sonrasındaki gelişmeler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüpheli E.T., kadının şikayeti sonrası gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Burada alınan ifadenin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, E.T.’yi ‘kapkaç’ suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Kapkaç sonucu ele geçirilen cep telefonu, D.Ç.’ye teslim edildi.