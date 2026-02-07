Olay, gece saatlerinde Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, apartmanın 1. katında yapılan böcek ilaçlamasının ardından bina genelinde yoğun ilaç kokusu yayıldı.

Kokudan etkilenen bina sakinleri, kısa süre içinde baş dönmesi, mide bulantısı ve nefes darlığı gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı.

Ekipler alarma geçti, apartman tahliye edildi

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 11 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında apartman tamamen tahliye edildi.

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumu iyi

Konya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavilerinin ardından taburcu edilmeleri bekleniyor.

“İlaçlama konusunda daha dikkatli olunmalı”

Apartman görevlilerinden Fatih Uzman, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Dairelerini ilaçlatmak isteyenlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Tedbir her zaman çok önemli” ifadelerini kullandı.

“İlaç kokusu tüm binaya yayıldı”

Apartman sakinlerinden Abdülkadir Kılıç ise, “Giriş katta oturan bir kişi ilaç firması çağırmış. Yapılan ilaçlama tüm apartmana yayılmış. Birkaç kişi hastaneye kaldırıldı, durumları iyi” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaşanan zehirlenme olayının ardından yetkililer tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi. İlaçlamanın nasıl ve hangi şartlarda yapıldığına ilişkin incelemeler sürüyor.