Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı ilçede büyük yankı uyandırdı. Emekli bir polis memurunun, eşini ve bir siyasi parti ilçe başkanını silahla vurarak öldürdüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Şehit Selim Gedik Caddesi’nde yaşandı

Olay, Karapürçek ilçesi Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru, önce evinde eşini silahla vurdu. Ardından ilçe merkezinde bulunan bir ofise giden şüpheli, burada Milliyetçi Hareket Partisi Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’a silahlı saldırı düzenledi.

Sağlık ekipleri iki kişinin öldüğünü belirledi

Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, hem evde vurulan kadının hem de ofiste hedef alınan Mustafa Hıraç’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Emekli polis teslim oldu

İddiaya göre saldırıyı gerçekleştiren emekli polis memuru, olayların ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin silahıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Olayın ardından polis ekipleri hem evde hem de ofiste inceleme yaptı. Cinayetlerin nedeni ve saldırının arka planına ilişkin detayların netleşmesi için kapsamlı soruşturma başlatıldığı bildirildi.