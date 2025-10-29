Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Demirözü Mahallesi'nde, sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, tarım işçilerini taşıyan bir midibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu üç kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yaşanan elim olayda, on iki kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elma hasadı yolunda yaşanan trajedi

Kaza, Gülnar ilçesinin yoğun kullanılan yollarından biri olan Demirözü Mahallesi’nin Hortu mevkisinde gerçekleşti. Elma toplama mesaisine gitmekte olan tarım işçilerini taşıyan ve Avni A. tarafından kullanılan 33 KEZ 10 plakalı midibüs ile Mustafa C. idaresindeki 33 ACS 612 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bölgede büyük bir karmaşa yaşanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar derhal yardıma koşarak durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık personeli, itfaiye ve jandarma ekibi hızla sevk edildi.

Can kaybı bilançosu hastanede yükseldi

Kaza yerine ulaşan ilk sağlık ekipleri, binek otomobilin içerisinde bulunan bir kişinin olay anında hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada yaralanan, aralarında durumu ağır olan üç kişinin de bulunduğu on dört kişi, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşu olan Gülnar Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen, ağır yaralılardan maalesef iki kişi daha yaşam savaşını kaybetti. Böylece bu elim kazadaki can kaybı sayısı üçe yükseldi. Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri, otopsi işlemleri için ilgili morga kaldırıldı.

Hayati tehlikesi süren yaralılar var

Yaşanan bu üzücü olayda hayatını kaybeden üç kişinin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Kazada yaşamını yitirenlerin 42 yaşındaki Hasan Cin, 53 yaşındaki Mustafa Cin ve 54 yaşındaki Mehmet Perçemli olduğu belirlendi. Hastanede tedavisi devam eden on iki yaralıdan 48 yaşındaki Mustafa Kılıç’ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise stabil olduğu ve tedavilerine devam edildiği bildirildi. Bölge Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın kesin nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.