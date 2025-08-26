Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyona dair öngörüleri geriledi.

Sektörlere göre enflasyon beklentileri

TCMB’nin yayımladığı ankete göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi:

Piyasa katılımcıları için yüzde 22,8,

Reel sektör için yüzde 37,7,

Hanehalkı için yüzde 54,1 oldu.

Bu rakamlarla birlikte tüm kesimlerde enflasyon beklentisinin düşüş gösterdiği dikkat çekti.

Hanehalkı beklentisi son 4 yılın en düşük seviyesinde

Hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini düşünenlerin oranı, bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak yüzde 27,6’ya yükseldi.

Veriler nasıl toplanıyor?

Bu sonuçlar, üç farklı anketin derlenmesiyle ortaya çıkıyor:

Piyasa Katılımcıları Anketi,

İktisadi Yönelim Anketi,

Finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayii firmaları ile hanehalkının beklentilerinden oluşan bu veriler, 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu öngörülerini yansıtıyor.