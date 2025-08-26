Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazanarak 11.477,80 puanla rekor seviyeden tamamlamıştı.

TL bazlı rekorunu tazeleyen endeks güne yüzde 0.10’luk yükselişle 11.489 puandan merhaba dedi.

BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Trump düğmeye bastı, piyasalar endişeli...

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.

Trump’ın kararına itiraz eden Cook, Trump’ın böyle bir yetkisinin olmadığını belirterek görevinden ayrılmayacağını duyurmuştu.

ABD’nin Çin’e olan gümrük tarifelerini yüzde 200’e çıkartma ihtimali ve Rusya’ya yönelik yaptırımların yeniden gündemde olması ABD borsalarında düşüşe neden oldu.

New York Borsası'nda yeni tarife tehditlerinin etkisiyle satıcılı bir seyir öne çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,43, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,77 değer kaybetti.

Negatif hava Asya borsalarını da etkiliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Altın ve petrolde son durum ne?

Fed’in bağımsızlığına yönelik endişelerin artmasıyla altının ons fiyatı da yükselmeye başladı. Ons altın 3 bin 377 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 düşüşle 67,9 dolardan işlem görüyor.