Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son açıkladığı haftalık rezerv verileri, ekonomide tarihi bir seviyeye işaret etti.

Bankanın toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 518 milyon dolar artarak 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde 3,5 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre, 4 Ekim haftasında 186 milyar 216 milyon dolar olan toplam rezerv, 10 Ekim itibarıyla 189 milyar 734 milyon dolara çıktı. Böylece sadece bir haftalık dönemde 3,5 milyar dolarlık önemli bir artış kaydedildi.

Net rezervler 79,3 milyar dolara ulaştı

Aynı haftada net uluslararası rezervler de yükselişini sürdürdü. 4 Ekim haftasında 75,2 milyar dolar olan net rezerv, 10 Ekim haftasında 79,3 milyar dolar seviyesine çıktı.

Swap hariç net rezervlerde güçlü toparlanma

Rezervlerdeki dikkat çekici artışın bir diğer göstergesi de swap hariç net rezervler oldu. 10 Ekim haftasında swap hariç net rezervler 61,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken, önceki hafta bu rakam 59,5 milyar dolar düzeyindeydi.