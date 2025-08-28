Son Mühür / Merve Turan - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 seviyesine ulaştı. Endeks, Temmuz ayında 96,3 değerindeydi. Bu artış, ekonomik göstergelerde toparlanma sinyalleri veriyor.

Sektörlerdeki güven endeksi değişimleri

Ağustos ayında tüketici ve bazı sektörlerdeki güven endekslerinde yükseliş kaydedildi. Tüketici güven endeksi, yüzde 0,9'luk bir artışla 84,3'e yükselirken, imalat sanayi güven endeksi yüzde 1,7 artışla 100,6 değerini aldı. Hizmet ve perakende ticaret sektörleri de bu olumlu havadan payını aldı. Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 1,1 artarak 111,1'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 artarak 108,8'e yükseldi.

İnşaat sektörü güven kaybetti

Genel iyimserliğin aksine, inşaat sektörü güven endeksinde düşüş yaşandı. Sektördeki güven, bir önceki aya göre yüzde 4 oranında azalarak 85,3 seviyesine geriledi. Bu düşüş, inşaat sektöründeki beklentilerin olumsuz yönde değiştiğine işaret ediyor.