Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal piyasalardan temsilciler ile profesyonellerin katılımıyla hazırlanan Ocak 2026 Piyasa Katılımcıları Anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette enflasyon beklentilerinde düşüş eğilimi dikkat çekerken, yıl sonu dolar/TL beklentisinin 51 liranın üzerine çıktığı görüldü.

2026 sonu enflasyon beklentisi

Anket sonuçlarına göre, piyasa katılımcılarının 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,23 olarak kaydedildi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi önceki anketteki yüzde 23,35 seviyesinden yüzde 22,20’ye,

24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 17,45’ten yüzde 16,94’e geriledi.

Dolar/TL için yıl sonu tahmini

Katılımcıların cari yıl sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi 51,17 TL oldu.

12 ay sonrasına yönelik dolar/TL tahmini ise önceki ankette 51,08 TL seviyesindeyken, bu dönemde 51,89 TL’ye yükseldi.

Gecelik faiz beklentisinde düşüş

Ankette, BİST Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki dönemde yüzde 38,13 iken, bu anket döneminde yüzde 36,43’e geriledi.

Büyüme tahminleri

Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ekonomik büyümeye ilişkin beklentiler de yer aldı. Buna göre, 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,9, 2027 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,3 olarak açıklandı.