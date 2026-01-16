Son Mühür- Bankacılık endeksinin yüzde 1,34, holding endeksinin yüzde 0,22 değer kaybettiği günde BIST 100 endeksi savunma sanayi ve havacılık sektörü öncülüğünde rekor tazelemeyi başardı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 12.456,69 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Endeks haftanın son işlem gününe ise yüzde 0.24'lük yükselişle 12.486 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık seyrediyor...



Küresel piyasalar, ABD'de iyi gelen şirket bilançoları ve ülkede büyümeye yönelik iyimserliklere karşın, başta İran'a yönelik saldırı ihtimali nedeni olmak üzere jeopolitik gerilimler ve tarife belirsizlikleriyle karışık seyrediyor.



Asya'da Güney Kore hariç düşüş var...



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.607 dolardan, gram altın 6.411 TL'den, gümüş 90.88 dolardan, Brent petrol 63.54 dolardan ve Bitcoin 95.610 dolardan alıcı buluyor.