İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Türkiye’de son dönemde art arda yapılan yasa dışı bahis operasyonları kapsamında iki kritik gelişmeyi kamuoyuna açıkladı. Soruşturmada hem yasadışı bahis siteleri hem de bu siteleri teşvik eden sosyal medya hesapları mercek altına alındı.

MeritKing sahibi Fedlan Kılıçaslan için kırmızı bülten talebi

Soruşturma dosyasına göre, yurtdışında firari olan MeritKing adlı yasa dışı bahis platformunun sahibi Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Kılıçaslan’ın 7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, Kılıçaslan’ın taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına, şirket ortaklık paylarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konulduğu bilgisi paylaşıldı. El koyma kararının İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandığı ifade edildi.

Fenomen Batuhan Karadeniz de kırmızı bülten listesinde

Soruşturmanın bir diğer ayağında ise sosyal medya fenomeni Batuhan Karadeniz yer aldı. Karadeniz’in yurtdışında bulunduğu, sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis içeriklerini teşvik ettiği ve “batuwin.com” dahil çok sayıda platformun reklamını yaptığı tespit edildi.

Başsavcılık, Karadeniz hakkında da kırmızı bülten çıkarıldığını, tüm malvarlıkları, banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğunu duyurdu.

Sultanbeyli’de 20 kişi gözaltında

Aynı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik Sultanbeyli merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün para transferi ve müşteri ilişkilerini yöneten çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında hem finansal hem dijital izlerin takip edildiğini, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini bildirdi.