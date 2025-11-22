Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya yapacağı ziyarete üye vermeme kararı sonrası Van’da tepki dolu bir saldırı gerçekleşti. İpekyolu CHP İlçe Başkanlığı binası, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındı.

Saldırganların parti binasının tabelalarına zarar verdiği öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı ve kamera kayıtlarının incelendiği bildirildi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı sert bir dille kınadı. Yücel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Van İpekyolu İlçe Başkanlığımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddetten, vandalizmden ve provokasyondan medet umanlar hiç heveslenmesinler. Kurucu parti olarak her zaman sağduyudan, huzurdan, barıştan ve demokrasiden yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkede toplumsal huzurun ve demokrasinin teminatıdır. Hiçbir güç bu gerçeği değiştiremez.”

Saldırı, CHP’nin İmralı kararının ardından yaşanan ilk fiziki protesto olarak kayda geçerken, parti yetkilileri olayın takipçisi olacaklarını belirtti.