Son Mühür- Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 7. haftasında Al Nassr sahasında Al Fayha’yı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1’lik skorla kazandı. Bu sonuçla Al Nassr, ligde üst üste 7. galibiyetini alarak liderlik yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Ronaldo’dan iki gol, biri uzatmada penaltıdan

Al Nassr’ın gollerini 37. ve 90+15. dakikalarda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kaydetti. Ancak maçın son anlarında verilen penaltı kararı, karşılaşmanın önüne geçti. Uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren Ronaldo, takımına galibiyeti getirse de karar büyük tartışma yarattı.

Sosyal medyada tepki büyüdü

Mücadelenin ardından Suudi Arabistan Pro Ligi’nde forma giyen birçok futbolcu, sosyal medya hesaplarından penaltı kararına tepki gösterdi. Oyuncular, hakemin verdiği kararın hatalı olduğunu savunarak paylaşım yaptı. Tepkilerin odak noktası ise Cristiano Ronaldo oldu.

Merih Demiral da tepkisini gösterdi

Milli futbolcu Merih Demiral da tartışmalara katıldı. Daha önce Juventus formasıyla Ronaldo’nun takım arkadaşı olan Demiral, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda penaltı golüne gülerek tepki verdi. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, dakikalar içinde 4 milyondan fazla görüntülendi.