Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, sezon sonunda sözleşmesinin biteceği yönündeki haberlerin ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Portekiz ve İtalyan ekiplerinin yanı sıra Fenerbahçe’nin de transfer listesinde olduğu öne sürülen Merih, “Suudi Arabistan’da çok mutluyum” dedi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

2023 yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’ye transfer olan Merih Demiral, takımda geçirdiği ikinci sezonun sonuna yaklaşıyor. 27 yaşındaki milli savunmacının sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Son dönemde Fenerbahçe, Portekiz ve İtalya kulüplerinin oyuncuyla ilgilendiği yönünde transfer iddiaları gündeme gelirken, Merih sessizliğini bozdu.

“Suudi Arabistan’da mutluyum”

Portekiz basınından A Bola’ya konuşan Merih Demiral, kariyerine dair net ifadeler kullandı:

“Suudi Arabistan’da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan ve gidişattan memnunum. Transfer döneminde bize söylenen her şey yavaş yavaş meyvesini veriyor. Dediğim gibi, burada mutluyum ve gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz.”

Milli futbolcunun bu açıklaması, Avrupa’ya dönüş iddialarını şimdilik gündemden düşürdü.

Al-Ahli’de istikrarlı performans

2023 yılında transfer olduğu Al-Ahli formasıyla 78 maça çıkan Merih Demiral, Suudi Arabistan’da istikrarlı bir performans sergiledi.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı verirken, takım savunmasında da önemli bir rol üstlendi.