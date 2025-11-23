Balık tutmak amacıyla teknesiyle Meriç Nehri'ne açılan Tunay Zülka, nehre attığı ağı kontrol ettiğinde, ağa mersin balığının takıldığını fark etti. Türün nesli tehlikede olan önemli bir canlı olduğunu bilen Zülka, durumu hemen İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen su ürünleri mühendisleri, mersin balığını teslim alarak İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakletti. Ekipler, hem biyolojik çeşitlilik hem de ekonomik açıdan büyük değere sahip olan ve dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan mersin balığını koruma altına aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gösterdiği duyarlı davranış nedeniyle balıkçı Zülka'ya teşekkür etti. Yetkililer, sucul biyolojik çeşitliliğin korunması için tüm vatandaşlara balıkçılık faaliyetlerinde daha hassas ve dikkatli davranmaları yönünde çağrıda bulundu.